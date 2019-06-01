اللواء «محروس»يحث قواته على الإستعداد الدائم للدفاع عن محافظة «سقطرى» بعد استقالة ”اليماني“.. ”غوتيريش“ يعلن موقفه من استمرار ”غريفيث“ في مهمته بحثا ملفات غاز بلحاف وعلاقة ”ابوظبي“ مع ”الشرعية“ والملف الاقتصادي.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بـ”بن زايد“ بحضور 4 وزراء يمنيين.. منهم؟ ماذا قال وزير الخارجية «خالد اليماني» في أول تصريح له بعد إستقالته؟ الجيش الأمريكي يطور سلاحا سريا .... وخطيرا .. فما هو؟ هل أصيبت الفنانة هيفاء وهبي بالسرطان شاهد.. صور عائلية خاصة للوليد بن طلال تثير غضب السعوديين البطيخ .. 10 فوائد رائعة وخطر وحيد الصين تستعد لتوجيه ضربة اقتصادية لأمريكا في قطاع التكنولوجيا تصعيد حكومي جديد ضد ”غريفيث“ ومتحدثها يتهمه بإعاقة المسار السياسي
زار محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس ووكيل المحافظة رائد الجريبي، اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 م، قيادة اللواء الأول مشاه بحري والوحدات والكتائب العسكرية التابعة له لتهنئتهم بعيد الفطر.
ونوه محروس، بمستوى تماسك وترابط اللواء ووحدات العسكرية واستعدادها الدائم للدفاع عن الأرخبيل.. داعيا اللواء وقيادته إلى الاستمرار في هذا التفاهم والانضباط للحفاظ على قوة وصلابة اللواء.
من جانبه، رحب القائم بأعمال اللواء الأول مشاه بحري العقيد ركن ناصر قيس، بزيارة المحافظ محروس للواء، مؤكدا أن اللواء مستمر في تنفيذ واجباته الوطنية على أكمل وجه.