اللواء «محروس»يحث قواته على الإستعداد الدائم للدفاع عن محافظة «سقطرى»

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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زار محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس ووكيل المحافظة رائد الجريبي، اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 م، قيادة اللواء الأول مشاه بحري والوحدات والكتائب العسكرية التابعة له لتهنئتهم بعيد الفطر.

ونوه محروس، بمستوى تماسك وترابط اللواء ووحدات العسكرية واستعدادها الدائم للدفاع عن الأرخبيل.. داعيا اللواء وقيادته إلى الاستمرار في هذا التفاهم والانضباط للحفاظ على قوة وصلابة اللواء.

من جانبه، رحب القائم بأعمال اللواء الأول مشاه بحري العقيد ركن ناصر قيس، بزيارة المحافظ محروس للواء، مؤكدا أن اللواء مستمر في تنفيذ واجباته الوطنية على أكمل وجه.