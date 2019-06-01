بعد استقالة ”اليماني“.. ”غوتيريش“ يعلن موقفه من استمرار ”غريفيث“ في مهمته

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين 10 يونيو/حزيران، ثقته في مبعوثه الخاص إلى اليمن "مارتن غريفث".
جاء ذلك على لسان "إري كانيكو"، المتحدثة باسم غوتيريش، ردا على أسئلة صحفيين بشأن تقييم الأخير لأداء "غريفيث"، سيما بعد استقالة وزير الخارجية "خالد اليماني"، في وقت سابق الإثنين.
وشددت "كانيكو" أن الأمين العام "يضع ثقته المطلقة في مبعوثه الخاص".
وجاءت استقالة "اليماني" بعد 3 أسابيع من شكوى رسمية قدمها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى غوتيريش، انتقد فيها أداء غريفيث.
وفي مايو/أيار الماضي، دعا البرلمان اليمني الحكومة إلى عدم التعاطي مع المبعوث الأممي "إلى حين التزامه بقرارات الأمم المتحدة".
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