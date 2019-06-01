هذا ماقاله وزير الخارجية«اليماني»في أول تصريح له بعد إستقالته الجيش الأمريكي يطور سلاحا سريا .... وخطيرا .. فما هو؟ هل أصيبت الفنانة هيفاء وهبي بالسرطان شاهد.. صور عائلية خاصة للوليد بن طلال تثير غضب السعوديين البطيخ .. 10 فوائد رائعة وخطر وحيد الصين تستعد لتوجيه ضربة اقتصادية لأمريكا في قطاع التكنولوجيا تصعيد حكومي جديد ضد ”غريفيث“ ومتحدثها يتهمه بإعاقة المسار السياسي تركيا غاضبة من معاملة آيسلندا لمنتخبها الوطني وتتخذ إجراءات تحرك سعودي بشأن أضرار عدن شاهد .. فيديو نادر عن اغتيال الشيخ جابر الصباح
نفى الملحن محمد وزيري - مدير أعمال هيفاء وهبي - أن تكون قد أصيبت بمرض السرطان .
و وجه "وزيري" سبابا لمن يروجون هذه المعلومة ، مؤكدًا أن مرض هيفاء بعيد كل البعد عن هذا الأمر ، مضيفًا: "ارحموها".
وأشار إلى أن حالة هيفاء الصحية تتحسن بشكل مستمر وأن كل ما يقال عنها في وسائل الإعلام غير حقيقي"