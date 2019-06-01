آخر الاخبار

هذا ماقاله وزير الخارجية«اليماني»في أول تصريح له بعد إستقالته الجيش الأمريكي يطور سلاحا سريا .... وخطيرا .. فما هو؟ هل أصيبت الفنانة هيفاء وهبي بالسرطان شاهد.. صور عائلية خاصة للوليد بن طلال تثير غضب السعوديين البطيخ .. 10 فوائد رائعة وخطر وحيد الصين تستعد لتوجيه ضربة اقتصادية لأمريكا في قطاع التكنولوجيا تصعيد حكومي جديد ضد ”غريفيث“ ومتحدثها يتهمه بإعاقة المسار السياسي تركيا غاضبة من معاملة آيسلندا لمنتخبها الوطني وتتخذ إجراءات تحرك سعودي بشأن أضرار عدن شاهد .. فيديو نادر عن اغتيال الشيخ جابر الصباح

سبأفون .. أصالة وتواصل

هل أصيبت الفنانة هيفاء وهبي بالسرطان

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 386

 

نفى الملحن محمد وزيري - مدير أعمال هيفاء وهبي - أن تكون قد أصيبت بمرض السرطان .

و وجه "وزيري" سبابا لمن يروجون هذه المعلومة ، مؤكدًا أن مرض هيفاء بعيد كل البعد عن هذا الأمر ، مضيفًا: "ارحموها".

وأشار إلى أن حالة هيفاء الصحية تتحسن بشكل مستمر وأن كل ما يقال عنها في وسائل الإعلام غير حقيقي"

 

إقراء أيضاً
وفاة فنان عربي شهير
قرار نهائي بشأن إيقاف شيرين عن الغناء!
مغنية أمريكية شهيرة تعتنق الإسلام .. لهذا السبب ؟
سما المصري تخشى نار الآخرة .. ماذا قالت؟
رامز في الشلال ... أمام القضاء !
إعلامي مسيحي يعلن: سوف أحفظ القرآن الكريم وينشر آيات قرآنية على حسابه
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس