هل أصيبت الفنانة هيفاء وهبي بالسرطان

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نفى الملحن محمد وزيري - مدير أعمال هيفاء وهبي - أن تكون قد أصيبت بمرض السرطان .

و وجه "وزيري" سبابا لمن يروجون هذه المعلومة ، مؤكدًا أن مرض هيفاء بعيد كل البعد عن هذا الأمر ، مضيفًا: "ارحموها".

وأشار إلى أن حالة هيفاء الصحية تتحسن بشكل مستمر وأن كل ما يقال عنها في وسائل الإعلام غير حقيقي"