شاهد.. صور عائلية خاصة للوليد بن طلال تثير غضب السعوديين

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تسببت صور عائلية نشرها الأمير السعودي الوليد بن طلال، رفقة أسرته من على حمام السباحة بأحد الفلل المملوكة له في جدل واسع بين متابعيه الذين رأى معظمهم أن نشر مثل هذه الصور أمر غير لائق.

الأمير السعودي نشر على حسابه في “تويتر” صورا تجمعه مع حفيداته، وهم يحتفلون بعيد الفطر على طريقتهم الخاصة.

وظهر الوليد مع حفيداته الخمس، وهن: جنى، وسارة، ومايا، ودلال، ونورة، وجميعهم بلباس السباحة ويستمتعون بالغوص في الماء.

وعبر سعوديون عن استيائهم من هذه الصور، معتبرين أنها صور خاصة لا يليق نشرها.. حسب قولهم.

فيما هاجم آخرون الأمير السعودي بحدة ووجهوا له انتقادات لاذعة.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الذي أطلق سراحه في يناير 2018 من فندق “الريتز كارلتون”، بعد شهرين من الاحتجاز، هو الآن تحت الإقامة الجبرية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصدر قالت إنه مقرب من ولي العهد السعودي محد بن سلمان، قوله إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يخضع للإقامة الجبرية ويحظر عليه مغادرة البلاد رغم الإفراج عنه بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار.