الصين تستعد لتوجيه ضربة اقتصادية لأمريكا في قطاع التكنولوجيا تصعيد حكومي جديد ضد ”غريفيث“ ومتحدثها يتهمه بإعاقة المسار السياسي تركيا غاضبة من معاملة آيسلندا لمنتخبها الوطني وتتخذ إجراءات تحرك سعودي بشأن أضرار عدن شاهد .. فيديو نادر عن اغتيال الشيخ جابر الصباح مهام اخرى غير عسكرية ينفذها التحالف في اليمن وتدشين جسر جوي يربط الرياض بعدن حيل بسيطة تغير حياتك بعيدا عن سهر الليالي العراق يسدد نصف ديون ايران بعملتين الكشف عن أسباب استقالة اليماني وموقف هادي ومفاجئة حول اسم الشخصية المرشحة لخلافته تحذير رسمي من تحرك خطير يتجاوز سيادة ووحدة اليمن
قدّمت تركيا عبر سفارتها في النرويج، مذكرة احتجاج إلى السلطات الآيسلندية، بسبب سوء المعاملة التي تلقاها المنتخب الوطني التركي في مطار العاصمة الآيسلندية، ريكيافيك.
وأدانت تركيا في مذكرتها الاحتجاجية، المعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي، مطالبة السلطات الآيسلندية باتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية أعضاء المنتخب التركي.
وأشارت أنقرة إلى المواقف العدائية التي تعرض لها لاعبو المنتخب التركي خلال إجراءات الدخول إلى آيسلندا.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، رفض بلاده التام للمعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي في مطار العاصمة الآيسلندية، ريكيافيك.
وأوضح قالن في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن أنقرة ستقوم بما يلزم تجاه الإساءة لأعضاء المنتخب التركي، وأن الإجراءات اللازمة بدأت فعليا.
وللتعبير عن استياء أنقرة وتوفير التدابير الأمنية اللازمة للمنتخب الوطني، توجه السفير التركي في النرويج فاضلي تشورامان إلى آيسلندا.
ومساء الأحد وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكيافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة مع المنتخب الآيسلندي.
واضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة الساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.
وأجرت الشرطة الآيسلندية تفتيشا دقيقا، لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي.
يجدر بالذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب آيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.
وكان المنتخب التركي حقق يوم الجمعة الماضي، انتصارا كاسحا على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.