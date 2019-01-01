مهام اخرى غير عسكرية ينفذها التحالف في اليمن وتدشين جسر جوي يربط الرياض بعدن

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين إن تحركات التحالف لا تقتصر على العمليات العسكرية، بل يقوم بمهمات اخرى.

وقال المالكي ان التحالف يقوم بمهمات انقاذ في اليمن .. مؤكدا تدشين جسر جوي إغاثي من الرياض إلى عدن.

وأوضح المتحدث باسم التحالف في مؤتمر صحافي، اليوم ، إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، منوهاً بإرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول.

وفي موضوع اخر أشار المالكي إلى أن التحالف أسعف أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية شافيز قبالة اليمن.

وعرض المالكي فيديو لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز

وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر الميليشيات الحوثية.

وأكد أن التحالف يواصل استهداف القدرات الحوثية داخل اليمن. لافتاً إلى دعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

وشدد على أن الجيش اليمني مدعوماً من التحالف ينفّذ عمليات عسكرية للسيطرة على العديد من المناطق. مؤكدا أن ميليشيات الحوثي خسرت 342 موقعاً في الفترة الماضية.

وقال إن الانتهاكات الحوثية لاتفاق استوكهولم في الحديدة بلغت 5083 انتهاكاً، مشيرا إلى أن الحوثيين مستمرون بتهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أنه تم نزع 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الداخل المدني.

وبين أن التحالف مستمر بتحييد خطر الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الحوثية.