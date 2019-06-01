بهذه الخطوات.. شاهد كيف تنقذ هاتفا سقط بالماء

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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عند سقوط هاتفك في الماء، وبالذات إن لم يكن من فئة الهواتف المقاومة له، فيجب عليك الإسراع في التصرف، وكلما أسرعت واتخذت التصرف السليم كانت النتيجة أفضل، واستطعت أن تنقذ هاتفك من التلف.

فقد نشر موقع "أف بي ري" الروسي تقريرا عن خبراء يفيد بأنه عند إخراج الهاتف من الماء فإنك تحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات الضرورية لإنقاذه من التلف عبر تطبيق نصائح مفيدة نستعرضها في الإنفوغراف الآتي: