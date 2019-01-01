بهذه الخطوات.. شاهد كيف تنقذ هاتفا سقط بالماء حقيقة رحيل راموس الى الدوري الصيني ورأيه في انضمام هازارد للريال كريستيانو يرد على ترشحه للكرة الذهبية بتصريح ناري معين يصل ابوظبي ومسئولة اماراتية في استقباله - الكشف عن سبب واهداف الزيارة التاريخية وهادي يوافق على مضض هل استقال محافظ عدن بعد مكالمة مع الرئيس؟ هادي يتحدث عن «كارثة» ويصدر توجيهات صارمة لـ «شلال وفضل حسن» ويتوعد بمعاقبة هؤلاء رونالدو يرفع الكأس مع البرتغال ويضيف لقب تاريخي جديد ما حقيقة استقالة وزير الخارجية اليمني؟ لماذا يتعثّر التقدّم على جبهات الحرب في اليمن؟ إعلام الحوثي في حصن حزب الله.. دعم وتدريب من بيروت قيادات حوثية تنهب وتهرب آثار مساجد صنعاء
كشف الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد عن رأيه في تعاقد الفريق الملكي مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق تشلسي الإنجليزي السابق.
وجاء حديث«راموس» خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة التي تجمع منتخبي إسبانيا والسويد في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية العام المقبل.
وقال عن هازارد: «أنا سعيد للتوقيع مع هازارد، فهو لاعب كبير للغاية، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وبالتأكيد سيعمل على التعزيز من قوى الفريق رفقة هذا النوع من اللاعبين القادرين على إنشاء حقبة كبيرة بداخل الفريق»، وفقا لصحيفة «آس» الإسبانية.
وعن تفكيره في الرحيل إلى أحد أندية الدوري الصيني، نفى راموس ذلك وقال: «توجب على إجراء مؤتمر صحفي لأنني رأيت أن هذا كان أفضل خيار للجميع، والشيء الأكثر أهمية هو تجاوز تلك الصفحة وعدم التحدث عن هذا الأمر، أنا سعيد للغاية حيث أنا، وأشعر بسعادة في ريال مدريد».
وتناول «راموس» الحديث عن تحقيقه لعدة أرقام قياسية رفقة منتخب بلاده، قائلا: «تحطيم الأرقام القياسية دائما ما يمثل سعادة بالغة بالنسبة لي، كرة القدم رياضة جماعية، ولكن على المستوى الفردي فهذا يسبب لك السعادة، وتحطيم رقم قياسي بمثابة جائزة على العمل والمثابرة، ففي اليوم الذي حطمت رقم صديقي العزيز إيكر كان بمثابة سعادة كبيرة لي».
وعن غياب مدرب الفريق لويس إنريكي، تابع: «موضوع المدرب أمر حساس ويتطلب منا أقصى درجة من الاحترام، وغيابه عن المنتخب أمر مهم، لويس هو ربان المركب، ويتمتع بشخصية رائعة، ويقودنا بشكلٍ جيد للغاية، ولكن يجب أيضا أن نكن الاحترام والتقدير لطاقم عمله، فهم محترفون للغاية، ويحاولون القيام بما يجعلنا لا نلاحظ غياب لويس».