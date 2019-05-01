بهذه الخطوات.. شاهد كيف تنقذ هاتفا سقط بالماء حقيقة رحيل راموس الى الدوري الصيني ورأيه في انضمام هازارد للريال كريستيانو يرد على ترشحه للكرة الذهبية بتصريح ناري معين يصل ابوظبي ومسئولة اماراتية في استقباله - الكشف عن سبب واهداف الزيارة التاريخية وهادي يوافق على مضض هل استقال محافظ عدن بعد مكالمة مع الرئيس؟ هادي يتحدث عن «كارثة» ويصدر توجيهات صارمة لـ «شلال وفضل حسن» ويتوعد بمعاقبة هؤلاء رونالدو يرفع الكأس مع البرتغال ويضيف لقب تاريخي جديد ما حقيقة استقالة وزير الخارجية اليمني؟ لماذا يتعثّر التقدّم على جبهات الحرب في اليمن؟ إعلام الحوثي في حصن حزب الله.. دعم وتدريب من بيروت قيادات حوثية تنهب وتهرب آثار مساجد صنعاء
علق نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو على حظوظه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.
ورفع القائد كريستيانو رونالدو ، مساء الأحد ، كأس دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى بعد فوز البرتغال على هولندا 1-0 في المباراة النهائية.
وبسؤال كريستيانو رونالدو بعد المباراة ، هل سيتم اختيارك للفوز بالكرة الذهبية هذا العام؟ ، رد الدون البرتغالي في تصريحاته التي نقلتها إذاعة كادينا كوبي الإسبانية: لست مهووسًا بالجوائز الفردية ، الأرقام لا تكذب ، فهي تتحدث عن نفسها.
وأضاف: لقد فزت بثلاثة ألقاب هذا العام وكنت جيدًا في دوري الأمم الأوروبية ، ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟.
جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 كرات ذهبية بالتساوي مع ليونيل ميسي نجم برشلونة.