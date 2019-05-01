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كريستيانو يرد على ترشحه للكرة الذهبية بتصريح ناري

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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علق نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو على حظوظه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

ورفع القائد كريستيانو رونالدو ، مساء الأحد ، كأس دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى بعد فوز البرتغال على هولندا 1-0 في المباراة النهائية.


وبسؤال كريستيانو رونالدو بعد المباراة ، هل سيتم اختيارك للفوز بالكرة الذهبية هذا العام؟ ، رد الدون البرتغالي في تصريحاته التي نقلتها إذاعة كادينا كوبي الإسبانية: لست مهووسًا بالجوائز الفردية ، الأرقام لا تكذب ، فهي تتحدث عن نفسها.

وأضاف: لقد فزت بثلاثة ألقاب هذا العام وكنت جيدًا في دوري الأمم الأوروبية ، ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟.


جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 كرات ذهبية بالتساوي مع ليونيل ميسي نجم برشلونة.

 
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