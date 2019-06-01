هل استقال محافظ عدن بعد مكالمة مع الرئيس؟ هادي يتحدث عن «كارثة» ويصدر توجيهات صارمة لـ «شلال وفضل حسن» ويتوعد بمعاقبة هؤلاء

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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تناقلت بعض وسائل الاعلام المحلية خلال الساعات الماضية اخبارا تفيد بتقديم محافظ عدن استقالته .

ونفى مصدر مطلع في العاصمة عدن لموقع مأرب برس صحة تلك الاخبار مؤكدا ان المحافظ احمد سالمين مستمر في منصبه ويقوم بمهامه .

وامس الاحد وجه الرئيس هادي، محافظ عدن أحمد سالمين ربيع، وكافة أجهزة السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية ممثلة بقائد المنطقة العسكرية اللواء فضل حسن ومدير امن عدن اللواء شلال شايع بتسخير كافة الجهود والإمكانات والوسائل والمعدات في عمليات الإيواء والإنقاذ وإزالة الأضرار وترسبات المياه بصورة عاجلة لتخفيف من أعباء ومعاناة أبناء عدن وتشكيل لجنة طوارئ في مختلف مديريات المحافظة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بمحافظ محافظة عدن، للوقوف على تداعيات الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدن والمناطق المجاورة وما الحقته من أضرار جسيمه بالبنية التحتية للمدينة وإغلاق الشوارع وقطع التواصل وتجزئة المدينة ببحيرات المياه الراكدة وتصدع المنازل وانقطاع خدمات الكهرباء واحتياجات المواطن ووقف التنقل ببن أحياء المدينة وغيرها من تداعيات وأضرار المنخفض الجوي الذي تعاني منه عدن .

كما وجه الرئيس في هذا الصدد الحكومة بمواجهة احتياجات العاصمة المؤقتة عدن ورصد واعتماد موازنة طارئة لمواجهة واقع ومترتبات هذه الكارثة وتشكيل لجنة من عددا من المختصين والفنيين وذوي العلاقة للوقوف على حجم الإضرار وتقييمها في مختلف مديريات عدن بالتعاون والتنسيق من المعنيين ومدراء الخدمات العامة ومعالجة الأضرار مع أولوية تفقد المستشفيات وإيواء النازحين في الظرف الراهن حتى يتم استكمال حصر الإضرار بشكل كلي عند انتهاء المنخفض الجوي ومعالجه أثاره على المدينة والسكان بصورة عامة.

وشدد رئيس الجمهورية على معاقبة ومحاسبة كل مسؤول تهاون أو قصر في أداء مهامه ووظائفه بصورة عامة .

من جانبه عبر المحافظ سالمين عن امتنانه وتقديره للمتابعة الحثيثة لفخامة الرئيس لمجمل الأوضاع التي تشهدها البلد ومنها محافظة عدن التي لحقت بنيتها التحتية ومصالح المواطنين أضرارا متوالية ناجمة عن الإمطار والمنخفض الجوي الذي ضرب عدن.

لافتا الى الجهود التي تبذل في هذا الإطار بتعاون وتكاتف مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات الخدمية وكافة شرائح المجتمع.