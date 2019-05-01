عاجل : حقيقة استقالة وزير الخارجية اليمني

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استقال وزير الخارجية اليمني "خالد اليماني اليوم الاثنين ، بحسب وسائل اعلام يمنية وسعودية.
ونقلت "العربية" عن مراسلها في نيويورك قوله ان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني استقال من منصبه، الاثنين.
وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.
وفي مقابلة صحفية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انتھت وتنتھي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.
وحذر وزير الخارجية اليمني السابق من انهيار اتفاق السوید، نتیجة لتعنت الميلیشیات الحوثية ورفضھا لمبدأ الانسحاب من الحدیدة، والقبول بعودة مؤسسات الشرعیة إلیھا.
وترأس اليماني الذي عين وزيرا للخارجية خلفا للوزير السابق عبدالملك المخلافي ، ترأس وفد الحكومة الشرعية في المحادثات التي جرت مع الانقلابيين في السويد.