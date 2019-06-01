مناشدات للمنظمات الدولية لإنقاذ المتضررين من السيول بالمحافظات الجنوبية  

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات عدن وأبين ولحج التي تضررت من الأمطار والسيول.

ودعا وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إلى سرعة إرسال فرق الطوارئ وإعداد الخطط الطارئة لمواجهة الأوضاع في المحافظات الثلاث، وتوفير المتطلبات الإغاثية والإيوائية والطبية للمتضررين كافة والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة.