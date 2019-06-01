الحكومة اليمنية تأمل بـتصحيح أخطاءغريفيث وعودته إلى مسار مهمته مناشدات للمنظمات الدولية لإنقاذ المتضررين من السيول بالمحافظات الجنوبية أكثر من 5 ملايين شخص في اليمن يعيشون بمناطق يصعب إليها تحرك عاجل من «التحالف» بشأن كارثة أمطار «عدن» إجراء قطري جديد ضد الإمارات ما الذي حدث «للحوثيين» اليوم في ماوية «تعـز»؟ توجيهات رئاسية بشأن كارثة أمطار«عدن» انهيار غير مسبوق للريال اليمني منذ عدة شهور.. تعرف على اسعار الصرف أكبر تكتل قبلي في «حضرموت»يوجه صفعة مزدوجة لـ«اللوبي الإماراتي»في الجنوب حفيدة آخر ملوك إيران تكشف عن وضع المرأة في بلادها
ناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات عدن وأبين ولحج التي تضررت من الأمطار والسيول.
ودعا وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إلى سرعة إرسال فرق الطوارئ وإعداد الخطط الطارئة لمواجهة الأوضاع في المحافظات الثلاث، وتوفير المتطلبات الإغاثية والإيوائية والطبية للمتضررين كافة والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة.