تحرك عاجل من «التحالف» بشأن كارثة أمطار «عدن»

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي مساء اليوم الاحد ، إطلاق حملة إغاثية عاجلة لتقديم مساعدات للمتضررين من الأمطار الغزيرة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) والمحافظات المجاورة لها.

وقال المالكي في تصريح - نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية - أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية.

وأوضح المالكي "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستبدأ إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين بتلك المحافظات، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".

وتشمل الحملة تقديم المواد الغذائية، المواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق. بحسب تصريح متحدث التحالف.

من جانبه قال السفير السعودية في اليمن في تغريدة على حسابة في موقع "تويتر" عدن تستغيث، والسعودية تستجيب إغاثة وتنمية وإعمار.

وأمس الأحد هطلت أمطار غزيرة في مدينة عدن ولحج وأبين، وصاحبها رياح غزيرة مما تسبب بغرق كثير من الأحياء والمنازل، وخلف أضرار مادية وتوفى عدد من الأشخاص، ولازالت كثير من الأضرار باقية في ظل عجز في السلطات الحكومية.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية تحت هاشتاق "#عدن_تستغيث"، مناشدين المنظمات الإنسانية بالتدخل لإنقاذ الهاربين من منازلهم جراء الأمطار الغزيرة، والتدخل لإنهاء الكارثة التي تسببت بها الأمطار في قطع الطرق، وإعادة التيار الكهربائي.