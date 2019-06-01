ما الذي حدث «للحوثيين» اليوم في ماوية «تعـز»؟

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طهرت قوات الجيش اليوم الاحد 9 يونيو 2019 م قرية الصليب اولى قرى منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية غرب تورصة بالأزارق شرقي تعز بعد أن كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية .
وقال المركز الاعلامي للعمالقة إن القوات واصلت تقدمها نحو مديرية مأوية وتمكنت من السيطرة على بعض المواقع والثكنات العسكرية التي كانت تتواجد وتتمركز فيها المليشيات الحوثية وتطلق النار باتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها.
وبحسب المركز فإن قوات العمالقة والمقاومة ورجال القبائل تمكنت من تطهير قرية الصليب التابعة لمنطقة باهر بمديرية ماوية خلال مواجهات ومعارك ضارية خاضتها مع مسلحي المليشيا التي كانت مسيطرة عليها.
وأكد أن معارك عنيفة دارت في قرية الصليب وتكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذ بقية العناصر الحوثية بالفرار نحو منطقة مأوية بفعل الخسائر التي تلقتها المليشيات على يد قوات الجيش.