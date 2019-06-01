توجيهات رئاسية بشأن كارثة أمطار«عدن»

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الأحد 9 يونيو2019 ، الحكومة باعتماد موازنة طارئة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي في العاصمة المؤقت عدن.

وشهدت عدن والمناطق المجاورة منذ مساء أمس هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية تسببت بأضرار جسيمة بالبنية التحتية للمدينة وإغلاق الشوارع وقطع التواصل وتجزئة المدينة ببحيرات المياه الراكدة وتصدع المنازل وانقطاع خدمات الكهرباء واحتياجات المواطن ووقف التنقل ببن أحياء المدينة وغيرها من تداعيات وأضرار المنخفض الجوي الذي تعاني منه عدن .

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن الرئيس هادي وجه الحكومة بمواجهة احتياجات العاصمة المؤقتة عدن ورصد واعتماد موازنة طارئة لمواجهة واقع ومترتبات هذه الكارثة.

كما وجه الرئيس هادي خلال اتصال بمحافظ عدن أحمد سالمين، بتشكيل لجنة من المختصين والفنيين وذوي العلاقة للوقوف على حجم الإضرار وتقييمها في مختلف مديريات عدن بالتعاون والتنسيق من المعنيين ومدراء الخدمات العامة ومعالجة الأضرار مع أولوية تفقد المستشفيات وإيواء النازحين في الظرف الراهن حتى يتم استكمال حصر الإضرار بشكل كلي عند انتهاء المنخفض الجوي ومعالجه أثاره على المدينة والسكان بصورة عامة.

ووجه الرئيس المحافظ وكافة أجهزة السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية ممثلة بقائد المنطقة العسكرية اللواء فضل حسن ومدير امن عدن اللواء شلال شايع بتسخير كافة الجهود والإمكانات والوسائل والمعدات في عمليات الإيواء والإنقاذ وإزالة الأضرار وترسبات المياه بصورة عاجلة لتخفيف من أعباء ومعاناة أبناء عدن وتشكيل لجنة طوارئ في مختلف مديريات المحافظة.

وشدد رئيس الجمهورية على معاقبة ومحاسبة كل مسؤول تهاون أو قصر في أداء مهامه ووظائفه بصورة عامة .

وفي وقت سابق اليوم، وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك خلال تفقده لمناطق في عدن بتخصيص موازنة طارئة للتعامل مع الأضرار وتسخير كافة الجهود لمعالجة الأضرار.

كما وجه الجهات المختصة بتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع الرئيسية والفرعية والخدمات العامة ومنازل المواطنين جرّاء هطول الأمطار الغزيرة والتي ألحقت الأضرار بالخدمات العامة وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، والرفع بتقرير حول تلك الأضرار والعمل على معالجتها بشكل عاجل.

وشدد رئيس الوزراء على كافة الجهات الحكومية ممثلة بمكاتب الأشغال العامة والخدمات الأساسية والمياه والكهرباء والاتصالات وتحسين المدينة والصحة بمضاعفة وتكاتف الجهود والعمل كخلية متكاملة في مواجهة الكارثة والتحديات وصولاً إلى التغلب عليها من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية واللازمة للحد من آثار هطول الأمطار والتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين واستكمال شفط المياه المتراكمة.

وجدد التأكيد على اهتمام الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه تجاه مختلف فئات وشرائح المجتمع في مثل هذه الظروف الطارئة ومواجهة الكوارث الطبيعية، وذلك انطلاقاً من حرصها على التعامل بكل جدية إزاء كل ما يمس مصلحة وحياة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف محافظات الجمهورية.