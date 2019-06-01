انهيار غير مسبوق للريال اليمني منذ عدة شهور.. تعرف على اسعار الصرف

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شهدت العملة الوطنية، انهيارا غير مسبوق منذ عدة أشهر، عقب تصريحات محافظ البنك المركزي حافظ معياد، وتلويحه بتقديم استقالته.
وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ”مأرب برس“، فإن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية شهد انهيار غير مسبوق منذ عدة أشهر، بعد ان كان قد استقر عند 480 للدولار، و130 للريال السعودي.
وقالت المصادر ان سعر الريال مقابل الدولار وصلت خلال الساعات الماضية الى 540 ريالا، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 153 ريالا.