الامارات تكشف عن أربعة شروط للاتفاق مع إيران

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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وصف وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، الهجوم، الذي استهدف أربع ناقلات نفط في بحر عمان قبالة سواحل الفجيرة، الشهر الماضي، بأنه اعتداء على سلامة الملاحة الدولية، ويرفع التوتر في المنطقة.

وأكد ابن زايد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، أن بلاده ومعها السعودية والنرويج تستمر في التحقيق، لإفادة مجلس الأمن بتفاصيل الاعتداء، الذي وقع قبالة شواطئ الفجيرة.

وتعرضت 4 سفن تجارية تحمل أعلام السعودية والإمارات والنرويج، في 12 أيار/ مايو الماضي، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة إمارة الفجيرة، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.

من ناحية أخرى، قال الشيخ عبد الله بن زايد: ان الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل،( 4 شروط) إضافة إلى الملف النووي، وقف دعمها للإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية؛ مطالبا بأن تكون "دول المنطقة طرفا من الاتفاق مع إيران.

وأوضح وزير الخارجية الإمارتي، أنه بحث مع نظيره الألماني، قضايا تتعلق بإيران واليمن وليبيا وفلسطين.

ويقوم وزير الخارجية الألماني حاليا بجولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل كلا من الأردن، والعراق، والإمارات، وإيران.