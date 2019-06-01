قطر: تكشف عن شرط وحيد لموافقتها على صفقة القرن

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد، عن موقف بلاده من خطة السلام الأمريكية والمعروفة بصفقة القرن.

وقال آل ثاني، إن بلاده ستؤيد أي خطة للسلام في الشرق الأوسط يقبل بها الفلسطينيون، مؤكدا عدم إمكانية فرض أي حل على الفلسطينيين من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير للصحافيين في لندن “كما نرى، لا يوجد حاليا اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة… موقفنا لا يزال ثابتا: سندعم أي خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها”.

وكان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، الذي يعكف على صياغة هذه الخطة، ذكر في مقابلة نشرت الأسبوع الماضي أن من حق الفلسطينيين “تقرير مصيرهم”، لكنه أحجم عن ذكر ما إذا كان يدعم إنشاء دولة فلسطينية. كما عبر كوشنر عن عدم تأكده من قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم.