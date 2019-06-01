الملك عبدالله يتلقى أغرب تهنئة إسرائيلية بمناسبة جلوسه على العرش

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تلقي العاهل الأردني، الملكة عبدالله الثاني، تهنئة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، نشرتها صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الوزارة بمناسبة جلوسه على العرش.

ونشرت الصفحة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، هنأت فيها العاهل الأردني بمناسبة عيد جلوسه العشرين على العرش.

وكتبت الصفحة الإسرائيلية: في ذكرى عيد الجلوس الملكي 20 نتمنى لعاهل الأردن، جلالة الملك عبد الله الثاني، أن يمضي في تسيير دفة الأمور، بما يخدم مصلحة الشعب.

وتمنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استمرار مسيرة العاهل الأردني في أن تكون بلاده واحة للاستقرار والعيش الكريم.

وتابعت الصفحة، قائلة: نتمنى أن يكون بلد الجوار واحة للاستقرار والعيش الكريم. وتستمر المسيرة.

وأرفقت تلك الصفحة شريطا فيديو للعاهل الأردني، بمناسبة العيد العشرين لجلوسه على العرش، بدأ بتنصيبه قبل عشرين عاما كاملة، وهو الفيديو الذي نقلته عن الصفحة الرسمية لإدارة التراث الملكي في الديوان الملكي الهاشمي، والتي تهدف الى نشر الوعي حول التراث الملكي الأردني.