سقوط ضحايا مدنيين في قصف لمليشيا الحوثي استهدف منازل المواطنين في ”الضالع“

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أصيب خمسة مدنيين بجروح، اليوم الأحد 9 يونيو/حزيران، في قصف لميليشيا الحوثي غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن ”مليشيا الحوثي الانقلابية شنت قصفا بالمدفعية والهاون على منازل المواطنين في قرية بير قيس بمنطقة حجر شمالي غرب المحافظة”.
وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن جرح 5 مواطنين بينهم نساء وأطفال.
أسماء الجرحى:
مروان علي حسين الشوكي.
عهود عبدالقوي محمد حسين الشوكي.
نادية عبده حسين الشوكي.
رناء احمد ناصر الاغبر.
يمامة محمد ناصر الاغبر.