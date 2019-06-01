قوات الجيش توجِع «الحوثيين» بضربات جديدة في «الضالع» وتسحق أحلامهم في 5 قرى - حصاد المعارك خلال الساعات الماضية وحتى اللحظة

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- الضالع

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد 9 يونيو 2019 م ، مناطق جديدة شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية 60 قتيلا في صفوفها بينهم قيادات.

وتمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير قرية "حبيل"، ووادي "الزبيريات"، وقرية "باجة" واستكمال تطهير قرية شخب، بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.

وتواصل قوات الجيش تقدمها، في الأثناء، باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة، شمالي المحافظة.

وأسفرت المعارك عن مصرع 60 من عناصر المليشيا الانقلابية، بينهم قيادات بارزة، وتدمير عربتين تابعة، وسلاح عيار 23، فيما فر العشرات من عناصرها باتجاه محافظة إب.

ونشر موقع الجيش "سبتمبر نت"، اسماء قيادات المليشيا الصريعة في المعارك، وهم محمد احمد صغير الغيل المكنى "أبو علي"، وعلي أحمد يحيى ملاخ المقبول المكنى "أبو سامي"، وعلي احمد حسن الخولاني المكنى "أبو يوسف"، وسلطان احمد يحيى الاجرش المكنى "أبو زيد"