قطر: تكشف عن شرط وحيد لموافقتها على صفقة القرن الملك عبدالله يتلقى أغرب تهنئة إسرائيلية بمناسبة جلوسه على العرش سقوط ضحايا مدنيين في قصف لمليشيا الحوثي استهدف منازل المواطنين في ”الضالع“ قوات الجيش توجِع «الحوثيين» بضربات جديدة في «الضالع» وتسحق أحلامهم في 5 قرى - حصاد المعارك خلال الساعات الماضية وحتى اللحظة ”علي محسن الأحمر“ يصدر توجيهات عاجلة لمحافظ ”عدن“ وحكومة ”معين“ مأرب : وقفة احتجاجية غاضبة ومناشدة عاجلة ودعوة للتحالف والشرعية هازارد يحتفل بمباراته الـ100 مع بلجيكا "فيسبوك" تكشف عن عملتها الرقمية المنافسة لـ"البيتكوين" في غضون أيام هل يستطيع "الهاكرز" سرقة كلمات مرورك من خلال الاستماع إليك؟ الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. كم بلغت؟
وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح الأحمر، الأحد 9 يونيو/حزيران، ببذل مزيد من الجهود للتخفيف من آثار السيول في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع للاطمئنان على الأوضاع جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.
وأكد ”الأحمر“ توجيه الحكومة للقيام بدورها في ذلك بناء على توجيهات الرئيس باستنفار الطاقات وتوفير كل الإمكانات المتاحة وتهيئة الظروف والخدمات الأساسية من مرافق صحية وطرق وكهرباء وغيرها بما من شأنه الحد من آثار هذا الوضع وتقليل الخسائر قدر الإمكان.
واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال إلى موجز عن الحالة التي يعيشها أبناء المحافظة عقب سقوط الأمطار وما خلفته من خسائر مختلفة والجهود التي بذلتها قيادة المحافظة لاحتواء هذه الأضرار وتقليل الخسائر.
من جانبه تطرق محافظ المحافظة إلى عدد من الاحتياجات والصعوبات والقضايا الملحة المرتبطة بتجاوز ما خلفته الأمطار، مؤكداً تضافر الجهود وتعاون مختلف الأجهزة الحكومية والمكاتب التنفيذية والجهات الداعمة للقيام بواجبها الأمثل.