مأرب : وقفة احتجاجية غاضبة ومناشدة عاجلة ودعوة للتحالف والشرعية

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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نظمت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، وعدد من المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتواجدين في محافظة مأرب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمناسبة يوم الصحافة اليمنية الذي يصادف ٩يونيو من كل عام.

وفي بيان صحفي صادر عن الوقفة الاحتجاجية (وصل مأرب برس) أكد المحتجون، تضامنهم الكامل مع زملائهم المختطفين لدى جماعة الحوثي، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

ودان الصحفيون في وقفتهم الاحتجاجية بشدة كافة الانتهاكات التي تمارس بحق الصحافة والصحفيين واستمرار جماعة الحوثي في حربها ضد الصحافة وحرية الرأي والتعبير واستمرارها في الاختطافات للصحفيين والكتاب والنشطاء.

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن 24 من الصحفيين المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط وتعويضهم التعويض العادل جراء سنوات الحرمان والتعذيب الشديد الذي تعرضوا له.

وعبروا عن رفضهم رفضا قاطعا تسييس قضية الصحفيين المختطفين مؤكدين أن قضيتهم إنسانية بحتة محملين الأطراف المختلفة مسؤولية وتبعات التعامل مع قضيتهم كورقة سياسية في المفاوضات.

ودعا المحتجون لملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين ومنع افلاتهم من العقاب ضمانا للحقوق والحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير.

وطالبوا الحكومة اليمنية بسرعة صرف مرتبات ومستحقات الصحفيين والإعلاميين العاملين بالمؤسسات الرسمية والاهتمام بهم، وتعويض المؤسسات المتضررة من الاحداث.

ودعوا المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة وامينها العام والمنظمات الدولية للضغط على جماعة الحوثي للافراج عن المختطفين لديها ومنهم ال10 صحفيين المختطفين منذ أربعة أعوام.

وناشد المحتجون الحكومة الشرعية والتحالف العربي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير الصحفي محمد قايد المقري والمختطف لدى القاعدة منذ 2015 م، داعيينهما الى تعزيز الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير ووقف الممارسات غير المسؤولة والمضايقات التي يتعرض لها بعض الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في المحافظات المحررة.

واهابت منظمة صدى والمحتجون بالصحفيين والإعلاميين ومؤسسات الاعلام والصحافة اليمنية، مضافرة الجهود والعمل بوتيرة عالية للانتصار لحرية الصحافة والضغط بقوة حتى ينال زملاؤهم من الصحفيين المختطفين حريتهم .

إلى ذلك، دعت المنظمة الوطنية للاعلاميين اليمنيين صدى، الصحفيين والإعلاميين للمشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية التي تنطلق الليلة تحت هشتاق #يوم_الصحافة_اليمنية

#YemenPressFreedomDay