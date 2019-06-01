"فيسبوك" تكشف عن عملتها الرقمية المنافسة لـ"البيتكوين" في غضون أيام

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشف تقرير جديد نقلا عن مصادر مطلعة، أن "فيسبوك" جاهزة أخيرا للكشف عن أحدث مشاريعها السرية، والتي ستنافس بها عملة البيتكوين الرقمية.

وبحسبما ذكرته المصادر المطلعة، فإن الشركة ستكشف عن خططها لإنشاء "عملة فيسبوك" بشكل مفصل في 18 يونيو، لكن الخبراء يحذرون من إمكانية استخدامها للتجسس على مشتريات المستخدمين.

ويشاع منذ فترة طويلة أن "فيسبوك" تعمل على تطوير عملة مشفرة تزود المستخدمين بنظام مدفوعات عبر الإنترنت من دون رسوم أو معاملات دولية.

وسبق أن أعرب مارك زوكربيرغ، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، عن اهتمامه بتطوير تقنية تنافس البيتكوين.

وأكد موقع TechCrunch أن "فيسبوك" ستصدر وثائق تقنية تشرح فيها تفاصيل مشروعها، في وقت لاحق من هذا الشهر، استنادا إلى مصدر يقول بأنه تم بالفعل إطلاع العديد من المستثمرين على المشروع.

ومن المتوقع أن تطلق "فيسبوك" اسم Libra على عملتها الرقمية والتي ستكون قابلة للتحويل بين تطبيقات "فيسبوك" مثل "مسنجر" و "واتس آب".