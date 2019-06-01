مأرب : وقفة احتجاجية غاضبة ومناشدة عاجلة ودعوة للتحالف والشرعية هازارد يحتفل بمباراته الـ100 مع بلجيكا "فيسبوك" تكشف عن عملتها الرقمية المنافسة لـ"البيتكوين" في غضون أيام هل يستطيع "الهاكرز" سرقة كلمات مرورك من خلال الاستماع إليك؟ الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. كم بلغت؟ مارب تحتفل بيوم الصحافة بوقفة احتجاجية وتضامنية 5 أخطاء فادحة ومخالفات خطيرة ارتكبها محافظ البنك المركزي اليمني خلال ساعات اللواء سلطان العرادة يباغت موظفي المكتاب الحكومية ومدراء العموم بمحافظة مارب شخصية سعودية شهيرة .. تتعرض لهجوم ناري بسبب صورته وهو يرفع شعار رابعة . وهكذا افحمهم رابعة تحذيرات من مخاطر سيطرة شركات التكنولوجيا على النظام المالي العالمي
كشف تقرير جديد نقلا عن مصادر مطلعة، أن "فيسبوك" جاهزة أخيرا للكشف عن أحدث مشاريعها السرية، والتي ستنافس بها عملة البيتكوين الرقمية.
وبحسبما ذكرته المصادر المطلعة، فإن الشركة ستكشف عن خططها لإنشاء "عملة فيسبوك" بشكل مفصل في 18 يونيو، لكن الخبراء يحذرون من إمكانية استخدامها للتجسس على مشتريات المستخدمين.
ويشاع منذ فترة طويلة أن "فيسبوك" تعمل على تطوير عملة مشفرة تزود المستخدمين بنظام مدفوعات عبر الإنترنت من دون رسوم أو معاملات دولية.
وسبق أن أعرب مارك زوكربيرغ، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، عن اهتمامه بتطوير تقنية تنافس البيتكوين.
وأكد موقع TechCrunch أن "فيسبوك" ستصدر وثائق تقنية تشرح فيها تفاصيل مشروعها، في وقت لاحق من هذا الشهر، استنادا إلى مصدر يقول بأنه تم بالفعل إطلاع العديد من المستثمرين على المشروع.
ومن المتوقع أن تطلق "فيسبوك" اسم Libra على عملتها الرقمية والتي ستكون قابلة للتحويل بين تطبيقات "فيسبوك" مثل "مسنجر" و "واتس آب".