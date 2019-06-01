الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشف تقرير جديد أن "الهاكرز" يمكنهم معرفة رموز كلمات المرور على هواتف المستخدمين الذكية من خلال "الاستماع" فقط.

وأفاد باحثون من جامعة كامبريدج في إنجلترا وجامعة لينشوبينغ السويدية، في تقرير جديد، أنه يمكن تصميم البرامج الضارة للاستفادة من الميكروفونات المثبتة في الأجهزة المحمولة لتحديد كلمات مرور المستخدمين ورموز PIN الخاصة بهم.

وهذه البرامج التي تعتمد على تقنية التعلم الآلي ليست مضمونة، لكنها كانت قادرة على تخمين أكثر من نصف رموز PIN المكونة من أربعة أرقام والمستخدمة في الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام "أندرويد".

وقال الباحثون إيليا شميلوف ولوران سيمون وجيف يان وروس أندرسون، في التقرير الذي نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء: "أظهرنا أن تقنية الهجوم الجديدة يمكن أن تستعيد رموز PIN والرسائل الفردية والكلمات بالكامل وبنجاح".

وعند نقر المستخدمين على شاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الخاصة بهم، فإنهم يولدون موجات صوتية، وتحتوي معظم الأجهزة المحمولة الحديثة على ميكروفونات متعددة تستخدمها للمكالمات الصوتية وتسجيل المذكرات الصوتية وغيرها.

واعتمد الباحثون على الميكروفونات الخاصة بالأجهزة الذكية للكشف عن الموجات الصوتية الناتجة عن نقر رموز المرور.

ومن خلال هذا الأسلوب، تمكنت التقنية التي قاموا بإنشائها من تخمين مكان نشأة الصوت على الشاشة، ما سمح لهم بالتنبؤ برموز كلمات مرور المستخدم بشكل صحيح.

ويحذر الباحثون من احتمال أن تبدأ هذه الهجمات من خلال التنزيل غير المقصود للبرامج الضارة، لذلك يجب على المستخدمين الحفاظ على سلامة بياناتهم باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط.

كما أن تقييد وصول الميكروفون إلى التطبيقات التي تحتاج إليها فقط، سيساعد أيضا في جعل هاتفك الذكي أكثر أمانا.