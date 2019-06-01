الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. كم بلغت؟ مارب تحتفل بيوم الصحافة بوقفة احتجاجية وتضامنية 5 أخطاء فادحة ومخالفات خطيرة ارتكبها محافظ البنك المركزي اليمني خلال ساعات اللواء سلطان العرادة يباغت موظفي المكتاب الحكومية ومدراء العموم بمحافظة مارب شخصية سعودية شهيرة .. تتعرض لهجوم ناري بسبب صورته وهو يرفع شعار رابعة . وهكذا افحمهم رابعة تحذيرات من مخاطر سيطرة شركات التكنولوجيا على النظام المالي العالمي السعودية تعلن عن خبر حزين من حدها الجنوبي مع اليمن الحكومة تدعو لتدخل عاجل لانقاذ اليمنيين في 3 محافظات وتصدر عدة توجيهات فرصة اخيرة امام المبعوث وشرط واحد لبقائه والبرلمان اليمني يخاطب الحكومة الحوثي يفضح أكذوبة انسحابه من موانئ الحديدة
تجاوزت درجات الحرارة في الكويت حاجز 50 درجة مئوية في الظل، للمرة الأولى هذا العام، وفقا لقياسات إدارة الأرصاد الجوية الكويتية.
وأعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، "خالد صالح الزعاق"، أن الكويت سجلت السبت أعلى درجة حرارة في العالم.
وقال "الزعاق"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن الكويت "سجلت اليوم 50.2 درجة مئوية في الظل في منطقة مطربة".
وفي مطار الكويت الدولي لامست درجة الحرارة الـ 47 درجة حيث ارتفعت إلى 46.8 الساعة الواحدة ظهرا مع رياح شمالية/شمالية شرقية 13 كم/س، ومدى الرؤية 34كم.