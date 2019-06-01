الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. كم بلغت؟

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تجاوزت درجات الحرارة في الكويت حاجز 50 درجة مئوية في الظل، للمرة الأولى هذا العام، وفقا لقياسات إدارة الأرصاد الجوية الكويتية.

وأعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، "خالد صالح الزعاق"، أن الكويت سجلت السبت أعلى درجة حرارة في العالم.

وقال "الزعاق"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن الكويت "سجلت اليوم 50.2 درجة مئوية في الظل في منطقة مطربة".

وفي مطار الكويت الدولي لامست درجة الحرارة الـ 47 درجة حيث ارتفعت إلى 46.8 الساعة الواحدة ظهرا مع رياح شمالية/شمالية شرقية 13 كم/س، ومدى الرؤية 34كم.