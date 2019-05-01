5 أخطاء فادحة ومخالفات خطيرة ارتكبها محافظ البنك المركزي اليمني خلال ساعات

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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رصد رئيس مركز ابعاد للدراسات والبحوث عبدالسلام محمد، خمسة اخطاء وتجازوت قال ان محافظ البنك المركزي حافظ معياد ، ارتكبها خلال الساعات الماضية.

ونشر عبدالسلام اخطاء معياد في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه الشخصي في تويتر ، متسائلا هل ما يزال لائق بالرجل الاستمرار في منصبه .

وكتب رئيس مركز ابعاد «اخطاء معياد خلال ساعات :

١) نشر فيديو ينتقده مع شكواه من عدم ربط بنكي مارب والمهرة بالبنك المركزي في اتهام لطرف داخل الشرعية باستهدافه اعلاميا ثم طلع الفيديو الناقد له تبع الحوثيين وليس الشرعية !».

اما الخطأ الثاني فهو «خالف بند سرية العمل في وظيفته الرسمية وشكى لمواقع التواصل الاجتماعي مشكلته في العمل علنا ولَم يسعى لحلها في اطار الحكومة!».

والثالث بحسب عبدالسلام محمد «قال أن بنك مارب لم يربط ثم نشر وثيقة تؤكد الربط بتأريخ قديم ٣١ مايو الماضي!».

والخطأ الرابع هو «خرج عن اللياقة السياسية لمنصبه الحكومي وخالف اللوائح بنشر تصريحاته خارج وسائل الاعلام الرسمية» .

اما الخامس فيقول عبدالسلام ان معياد «هدد أمن الدولة من خلال تصريحات ستنعكس سلبا على العملة الوطنية» !

واختتم بهذا التساؤل «هل لازال لائقا لمنصب محافظ البنك المركزي اليمني؟».

ووقع محافظ البنك المركزي حافظ معياد في تناقض غريب خلال 24 ساعة واثار بذلك سخرية ونقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

ففي منشورين تابعهما مأرب برس على صفحته في فيسيوك ، هاجم معياد من اطرافا في الشرعية وهدد بتقديم استقالته ان لم يتم ربط فرع البنك بمأرب مع البنك المركزي في عدن.

وفي منشور اخر نشر معياد محضر إتفاق يتضمن الإتفاق مع محافظ مأرب على ربط بنك مأرب ببنك عدن .

ورأى مراقبون في هذا الموقف من معياد تراجعا كبيرا وتناقض خصوصا وأن المحضر الذي نشره مؤرخ بنهاية مايو المنصرم بينما بيانه الذي اتهم فيه سلطات مأرب بالتمرد جاء لاحقا لهذا المحضر بعشرة أيام تقريبا.

واعلن محافظ البنك المركزي حافظ معياد إتمام عملية ربط فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، بالمركز الرئيسي بعدن.

وقال "معياد"، في بيان مقتضب، إنه وبناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبإشراف مباشر من اللواء سلطان العرادة محافظ مأرب، تمت عملية ربط فرع البنك بالمركز الرئيسي.

وأشاد محافظ البنك بدور محافظ مأرب، الذي قال إنه كان لجهوده دور كبير في إنجاح عملية الربط، مبينا أنه سيلي ذلك استكمال عملية ربط فرع المهرة بالمركز الرئيسي.

وأعرب "معياد" عن شكره لكل من تعاون لتجاوز الإشكالية التي حصلت، وجعلوا مصلحة الوطن ومعيشة 30 مليون نصب أعينهم، مؤكدا أن الجميع أثبت أن مصلحة اليمن هي الهدف الأول والأخير الذي نعمل عليه جميعاً.

وكان معياد انتقد ما أسماها الحملة المسعورة التي يشنها الحوثيون والتي انخرطت فيها قوى انزعجت من تحرك البنك الأخير الذي يهدف لربط فرعي البنك المركزي بمأرب والمهرة بالمركز الرئيسي بعدن.

وهدد باستقالته في حال لم يتم الربط، قبل أن يؤكد لاحقا أنه جرى ربط فرع البنك بمأرب بالمركز الرئيسي بنجاح.