اللواء سلطان العرادة يباغت موظفي المكتاب الحكومية ومدراء العموم بمحافظة مارب

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قام محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم، بزيارة تفقدية لمكتبي الخدمة المدنية والتأمينات، ومكتب المالية للاطلاع على سير العمل والانضباط الوظيفي في اول يوم دوام رسمي عقب اجازة عيد الفطر المبارك.
وخلال زيارته لمكتب الخدمة اطلع المحافظ من مدير عام مكتب الخدمة سعود اليوسفي ومختصي الخدمة على سير عمل اللجان الرقابية الميدانية على وحدات الخدمة العامة لتقييم مستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر المبارك..
كما اطلع على سير العمل في مركز المعلومات في مكتب الخدمة المدنية والاعمال المنجزة في الربط الشبكي للمركز في المكتب بمركز المعلومات بوزارة الخدمة بعدن
. ووجه المحافظ العرادة بعمل الدراسات اللازمة لانشاء مبنى لمركز المعلومات والارشيف لمكتب الخدمة المدنية يكون وفق المواصفات والمعايير المنسجمة مع المهام الموكلة.
الى ذلك اطلع اللواء العرادة خلال زيارته التفقدية لمكتب المالية على الانضباط الوظيفي وسير العمل في انجاز معاملات المواطنين والمؤسسات الحكومية والرقابة المالية.
واستمع المحافظ من مدير عام المكتب ناصر العبيدي الى شرح عن اداء المكتب وانجازاته والتحديات التي تواجه العمل والخطط الخاصة بالمكتب خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة للسلطة المحلية والرقابة المصاحبة لذلك.
وقد الزيارتين اشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها منتسبي مكتبي الخدمة المدنية، والمالية، من اجل استقامة الادارة العامة وسير العمل في مختلف مكاتب ومؤسسات الوحدات العامة في المحافظة.
. مشددا على الالتزام بالانضباط الوظيفي والتقييم والرقابة وفق المعايير القانونية والادارية المعتمدة..
وشدد على اهمية التأهيل والتدريب وبناء القدرات للعاملين. رافقه خلال الزيارة وكيلي المحافظة علي محمد الفاطمي وعبدالله الباكري.