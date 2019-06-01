تحذيرات من مخاطر سيطرة شركات التكنولوجيا على النظام المالي العالمي

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذرت كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، من أن شركات التكنولوجيا العملاقة قد تسبب خللا كبيرا في النظام المالي العالمي.

وقالت لاغارد إن عددا قليلا فقط من تلك الشركات قد تتحكم، بقواعدها المعلوماتية الكبيرة وبرامجها المتعلقة بالذكاءالاصطناعي، في ترتيبات الدفع وتسوية الحسابات على نطاق عالمي.

تتزامن تحذيرات لاغارد مع اجتماع وزراء مالية دول قمة العشرين (G20) في اليابان.

ومن ضمن الموضوعات التي تناقشها قمة العشرين، وهي منتدى سنوي يجمع أكبر إقتصادات العالم، ويشمل 19 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي، الحاجة إلى سد الثغرات في النظام الضريبي لشركات الإنترنت العملاقة مثل فيسبوك، وغوغل.

وتدرس القمة أحد الخيارات المطروحة في هذا الموضوع، وهو أن تُفرض الضرائب على تلك الشركات في الأماكن التي تحقق فيها أرباحا، وليس في الدول التي تقع بها مقارها الرئيسية.



وقالت لاغارد خلال وجودها في مدينة فوكوكا اليابانية: "إن خللا كبيرا في النظام المالي قد يأتي من شركات التكنولوجيا العملاقة."

وأضافت أن مثل هذه الشركات ستستخدم قواعد المعلومات الكبيرة الخاصة بعملائها وفروعها ذات الموارد المالية الوفيرة لعرض منتجات مالية مبنية على تلك المعلومات المتوفرة والذكاء الاصطناعي.

وعلقت مديرة صندوق النقد الدولي على الطريقة التي تعمل بها تلك الشركات العملاقة، واصفة إياها بأنها تحد نظامي وفريد للإستقرار المالي وفاعلية النظام المالي العالمي.

واستشهدت لاغارد بالصين كمثال على هذا التحدي، فقالت: "في الخمس سنوات الأخيرة، حقق النمو التكنولوجي في الصين نجاحا باهرا وسمح لملايين من المشاركين الجدد بالانتفاع من المنتجات المالية المتاحة وخلق وظائف عالية الجودة. لكنه أدى أيضا إلى سيطرة شركتين على أكثر من 90% من سوق المدفوعات عبر الهواتف المحمولة."