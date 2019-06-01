السعودية تعلن عن خبر حزين من حدها الجنوبي مع اليمن

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت السعودية، الأحد، مقتل أحد جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن. وقدم الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم تعازيه لأسرة جندي أول حسن الجابري أحد منتسبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وعبّر العاهل السعودي عن "فخر واعتزاز الجميع بالشهيد الذي قدم روحه في سبيل أداء مهامه وواجباته الوطنية".

وبينما لم تحدد الوكالة توقيتا للواقعة إلا أنه في وقت سابق اليوم، أعلنت المليشيات الحوثية انها استهداف مطار جازان السعودي عبر هجمات بطائرات مسيرة. ووفق قناة المسيرة .