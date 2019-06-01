الحكومة تدعو لتدخل عاجل لانقاذ اليمنيين في 3 محافظات وتصدر عدة توجيهات

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اطلقت الحكومة اليمينة الاحد نداء استغاثة لانقاذ المواطنيين في ثلاث محافظات .
ووجه وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، محافظي محافظات (عدن، أبين، لحج) والسلطات المحلية في هذه المحافظات النزول الميداني الى الاماكن التي تضررت من السيول جراء المنخفض الجوي والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في توفير الخدمات المتكاملة للمتضررين وحصر الاسر والأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.
كما وجه بسرعة تشكيل لجان لحصر وتقييم الاضرار وسرعة الرفع بها الى الحكومة بأقرب وقت ممكن، ومتابعة تقييم مستوى الخدمات والمتطلبات المقدمة لكافة المتضررين.
ودعا فتح في تصريح لوكالة الانباء الانباء اليمنية (سبأ) المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اليمن التدخل العاجل لانقاذ السكان في محافظات (عدن وابين ولحج) جراء الكوارث الناتجة في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة والشوارع المزارع جراء الامطار والسيول، وسرعة ارسال فرق الطوارئ واعداد الخطط الطارئة التي تستخدم في مثل هذه الاوضاع وتوفير المتلطلبات الاغاثية والايوائية والطبية لكافة المتضررين، والتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة.
وأهاب فتح بالمنظمات الاغاثية الخليجية المتواجده في العاصمة الموقتة عدن بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظاتت وارسال الفرق الاغاثية والانسانية ومد المحتاجين بكافة الاحتياجات الانسانية.