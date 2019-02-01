مقتل قائد عسكري وأربعة من مرافقيه في انفجار بالحديدة

الأحد 09 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قتل قائد عسكري يمني وأربعة من مرافقيه امس (السبت) في انفجار استهدف مركبتهم في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، بحسب مصدر عسكري.

ونقلت وكالة أنباء ((شينخوا)) عن المصدر القول "إن انفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة استهدف مركبة عسكرية في أثناء مرورها في منطقة الطور شمال مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى مقتل قائد الكتيبة الثالثة في لواء (تهامة الأول) علي أحمد قطمول، وأربعة من مرافقيه".

وأضاف أن قطمول كان في طريقه لتفقد المواقع العسكرية التابعة للواء عندما استهدفه الانفجار.

وسبق أن تم استهداف عسكريين من القوات الحكومية ومدنيين بعبوات ناسفة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في الحديدة.

وتخوض القوات الحكومية معارك ضد الحوثيين في أنحاء متفرقة من الحديدة، تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 18 ديسمبر الماضي، بموجب اتفاق بين الجانبين رعته الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي في السويد.

وقالت القوات الحكومية اليوم إن مواقعها في مديريات التحيتا والدريهمي وحيس وفي الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة تعرضت لقصف عنيف من قبل الحوثيين بمختلف الأسلحة.

وفي مدينة تعز، قتلت امرأة يمنية برصاص قناص من جماعة الحوثي وأصيبت شقيقتها قرب منزلهن في منطقة الوعش شمالي المدينة الواقعة على بعد (256 كلم جنوب صنعاء)، بحسب مصدر محلي مسؤول.