الشرعية تمنح غريفيث مهلة أخيرة مقتل قائد عسكري وأربعة من مرافقيه في انفجار بالحديدة مشرفون حوثيون يلفقون لتاجر يمني تهمة القتل... وينكلون بالشهود جهود أممية لإنقاذ مهمة جريفيث في اليمن.. ومصادر تحدِّد البديل نكسة جديدة «للحوثيين» في معقل «سيّدهم»..«سقوط خط دولي وانتزاع مناطق استراتيجية» بتهمة فاضحة.. محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن مستشار الإمارات وأبرز رجالاتها رغم دفع مليون دولار كفالة - تعرف على العقوبة المتوقعة ضربة جوية فائقة الدقة تُهشِم رؤوس قيادات حوثية بارزة - أسماء الحكومة ”الشرعية“ تزف البشرى بخصوص ازمة الجوازات محافظة مأرب تكشف مصير إيرادات ”بنك مأرب“ خلال الفترة السابقة وتحذر من استهداف ”معياد“ الأمن الروسي ينقذ الرئيس الصيني
قتل قائد عسكري يمني وأربعة من مرافقيه امس (السبت) في انفجار استهدف مركبتهم في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، بحسب مصدر عسكري.
ونقلت وكالة أنباء ((شينخوا)) عن المصدر القول "إن انفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة استهدف مركبة عسكرية في أثناء مرورها في منطقة الطور شمال مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى مقتل قائد الكتيبة الثالثة في لواء (تهامة الأول) علي أحمد قطمول، وأربعة من مرافقيه".
وأضاف أن قطمول كان في طريقه لتفقد المواقع العسكرية التابعة للواء عندما استهدفه الانفجار.
وسبق أن تم استهداف عسكريين من القوات الحكومية ومدنيين بعبوات ناسفة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في الحديدة.
وتخوض القوات الحكومية معارك ضد الحوثيين في أنحاء متفرقة من الحديدة، تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 18 ديسمبر الماضي، بموجب اتفاق بين الجانبين رعته الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي في السويد.
وقالت القوات الحكومية اليوم إن مواقعها في مديريات التحيتا والدريهمي وحيس وفي الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة تعرضت لقصف عنيف من قبل الحوثيين بمختلف الأسلحة.
وفي مدينة تعز، قتلت امرأة يمنية برصاص قناص من جماعة الحوثي وأصيبت شقيقتها قرب منزلهن في منطقة الوعش شمالي المدينة الواقعة على بعد (256 كلم جنوب صنعاء)، بحسب مصدر محلي مسؤول.