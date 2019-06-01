نكسة جديدة «للحوثيين» في معقل «سيّدهم»..«سقوط خط دولي وانتزاع مناطق استراتيجية»

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حققت قوات الجيش اليوم السبت 8 يونيو 2019 م قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن) ومعقل ميليشيات الحوثي.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" ان قوات الجيش تمكنت من تحرير تبة البيضاء والتباب السود في مديرية باقم شمال المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميلشيا الحوثي الانقلابية.
وخلال المواجهات تمكنت قوات الجيش من قطع الخط الدولي إلى باقم، والذي كان يمد المليشيا بالإمداد والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها.
وأسفرت المعارك عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار عناصرها على الفرار والتراجع.
وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش من جهة وميلشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في عدد من الجبهات بمحافظة صعدة.