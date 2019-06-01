الأمن الروسي ينقذ الرئيس الصيني

السبت 08 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن يقع من المنصة خلال تبادل المصافحات مع الحضور في الجلسة العامة، التي عقدت كجزء من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

بعد انتهاء الأسئلة، نهض المشاركون في المنتدى وبدأوا يتحدثون فيما بينهم. وصافح الرئيس الصيني زملائه، وبعد ذلك توجه إلى حافة المنصة لإلقاء التحية على الجمهور.

وأراد أحد الضيوف أن يتصور معه، كما أراد البعض الآخر مصافحته، حيث كان أغلبهم من المواطنين الصينيين.

وصافح جينغ بينغ جميع من أراد مصافحته، ولكن فجأة كاد أن يقع من المنصة، وفي اللحظة المناسبة قدم الأمن الفدرالي المرافق للرئيس الروسي المساعدة، وأعاد توازنه ومنعه من الوقوع.

وبعد وقوع الحادثة، غادر الرئيس الصيني بهدوء القاعة التي عقد فيها المنتدى.