ترامب: إيران دولة فاشلة واستطيع تغيير ذلك

السبت 08 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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اعتبر رئيس أمريكا دونالد ترامب، أن العقوبات الشديدة التي فرضها على إيران أدت لفشلها كدولة، لكنه حاول إغراء طهران بالتفاوض، قائلا إن بمقدوره تغيير ذلك بسرعة كبيرة خلال المحادثات.

وقال ترامب للصحفيين قبل إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة كون بغرب فرنسا بعد حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال في النورماندي: "عندما أصبحت رئيسا، كانت إيران دولة إرهاب حقيقية. كانوا وما زالوا رعاة للإرهاب بلا جدال".

وأضاف:"إنهم يفشلون كدولة، لكني لا أريدهم أن يفشلوا كدولة. يمكننا تغيير ذلك سريعا جدا لكن العقوبات كانت استثنائية فيما يتعلق بمدى ما كانوا يتمتعون به من قوة".

وأكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الثلاثاء الماضي أن طهران لن "تنخدع" بعرض ترامب التفاوض معها ولن تتخلى عن برنامجها الصاروخي.

وزادت حدة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في الشهر الماضي، بعد عام من انسحاب واشنطن من اتفاق بين إيران وقوى عالمية لكبح برنامج طهران النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.