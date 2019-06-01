8 حيل لتطبيق الواتساب يجب عليك معرفتها واستخدامها

السبت 08 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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نشرت مجلة "موي إنترسنتي" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن بعض الحيل التي يجب معرفتها إذا كنت من مستخدمي الواتساب. وقالت المجلة، إن تطبيق الواتساب يخفي العديد من الخاصيات التي من شأنها أن تسهّل على المستخدمين القيام بالعديد من المهام.

وفيما يلي البعض من الحيل التي يوفرها هذا التطبيق ويجهلها الكثيرون. وذكرت المجلة، أولا، أن الواتساب يمكن من إرسال رسائل بخط غليظ أو مشطوب أو مائل. ولتطبيق تنسيقات النصوص التي تريدها، عليك اتباع هذه التعليمات.

وينبغي في المقام الأول كتابة الكلمة التي تريد إرسالها باستخدام أحد هذه التنسيقات، ثم وضع الرموز التالية في بداية ونهاية الكلمة، دون ترك مسافات بين الحرف الأول والأخير: شرطة سفلية (_) للخط المائل، إجامة (*) للخط الغليظ، وتلدة (~) لكتابة كلمة يتوسطها خط.

وعند كتابة كلمة بهذه الطريقة سيفهم الواتساب أنك تريد إرسال النص بتنسيق مختلف.

وأوردت المجلة، ثانيا، أن واتساب يتيح خدمة وضع نغمة مخصصة لكل جهة اتصال. وعادة ما تكون النغمات التي تصدر عند تلقي رسالة على الواتساب موحدة لجميع جهة الاتصال الخاصة بك، لكن التطبيق سيساعدك على تخصيص نغمة معينة لكل جهة.

وسيساعدك هذا الخيار على معرفة من يكتب إليك دون الحاجة إلى إلقاء نظرة على شاشة الهاتف الذكي، وبذلك ستتمكن من الرد على أهم المحادثات بسرعة. لتغيير نغمة جهة اتصال معين، يجب عليك أولا فتح محادثة مع الشخص أو المجموعة التي تريد وضع نغمة مخصصة لها والنقر على الاسم في أعلى الشاشة، ثم الضغط على نغمة مخصصة واختيار نغمة جديدة من القائمة التي تظهر. وبمجرد تحديد النغمة، اضغط على خاصية "حفظ" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لتطبيق التغييرات. وبذلك، سيصبح لكل الرسائل أو الملاحظات الصوتية أو الملفات التي تتلقاها من ذلك الشخص صوت جديد بدلا من الذي قمت بتحديده افتراضيا لجميع الرسائل.

وأضافت المجلة، ثالثا، أن واتساب يحتوي على محرك بحث قادر على البحث عن كلمة معينة بين جميع المحادثات والمجموعات في قائمة الدردشة. وبفضل هذه الخاصية، أصبح تحديد موقع رسالة معينة أسهل بكثير.

وللوصول إلى محرك البحث هذا، فإن كل ما عليك فعله هو فتح علامة تبويب الدردشات وتمرير المحادثات من أعلى إلى أسفل. وأثناء قيامك بذلك، سيظهر لك محرك بحث في أعلى الأزرار الخاصة بقوائم البث وإنشاء مجموعة. آنذاك، يجب عليك أن تكتب في محرك البحث الكلمات التي تحتاج إلى تحديد موقعها وستظهر لك جميع النتائج التي تجدها في جميع المحادثات ومجموعات قائمة الدردشات.

ويمكنك أيضا البحث في محادثة محددة، وفي هذه الحالة يجب عليك النفاذ إلى المحادثة، والنقر على الاسم ثم اختيار خيار "بحث في الدردشة". وأفادت المجلة، رابعا، بأن هذا التطبيق يمكن من ارسال رسائل مع تغيير صياغة الحروف، حيث ستكون رسالتك مميزة عن الرسائل الأخرى، وهو أمر مفيد خاصة في المجموعات التي يوجد فيها الكثير من النشاط، لأنك ستكون أكثر وضوحا عن طريق تمييز نفسك عن الآخرين. ولتطبيق هذا الأمر، يجب عليك كتابة الكلمة أو العبارة التي تريدها بين الإشارات التالية (```).

وأبرزت، خامسا، أن الواتساب يمكن مستخدميه من إرسال رسائل لأرقام غير موجودة في الأجندة الخاصة. وهذه الحيلة مفيدة للغاية لأنها تتيح لك بدء محادثة مع شخص دون الحاجة إلى حفظ رقم هاتفه مسبقا في هاتفك، خاصة عندما تحتاج إلى إرسال رسائل إلى العديد من الأشخاص، لكنك تعلم أنه بعد هذه الرسالة سيكون من النادر أن تتواصل معهم، ما يجعلك في غنى عن حفظ رقمه. ولتفعيل هذه الخاصية، يجب عليك فتح متصفح كروم أو سفاري أو أي متصفح ويب آخر، ثم كتابة "https://wa.me/XXXXXXX" في شريط العناوين، مع تعويض جميع علامات X برقم الهاتف. وإذا كان الهاتف من بلد آخر فيجب أن تضع في البداية رمز البلد دون الرمز "+". وعند النفاذ إلى محدد موقع الموارد المُوحّد سيتم فتح نافذة تسأل عما إذا كنت تريد فتح واتساب، ويجب أن النقر على "نعم" وتلقائيا ستفتح نافذة التطبيق مع المحادثة على رقم الهاتف المشار إليه بالفعل. وأوردت، سادسا، أنه بإمكانك الدردشة على واتساب من جهاز كمبيوتر أو حاسوب لوحي. ويوفر تطبيق واتساب إصدار ويب مفيد للغاية، خاصة إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر. وكل ما عليك فعله هو النفاذ إلى عنوان "https://web.whatsapp.com" واتباع الإرشادات التي ستظهر على الشاشة. وبمجرد فتح الجلسة، يمكنك الدردشة باستخدام لوحة مفاتيح الحاسوب بشكل أكثر ارتياحا. وبالطبع، يجب أن يكون لديك هاتف ذكي في جميع الأوقات على الإنترنت ومتصل بها، لأن جميع الاتصالات ستستمر من الأجهزة المحمولة. وأوضحت، سابعا، أن الواتساب يمنع حفظ جميع الصور ومقاطع الفيديو لأن ذلك قد يمثل مشكلة إذا تلقيت العديد من الملفات في نهاية اليوم، وكنت لا ترغب في حفظ البعض منها مع صورك. ولمنع حدوث ذلك، ليس عليك سوى الوصول إلى علامة التبويب "ضبط - الدردشات" وإلغاء تنشيط خيار "حفظ على البكرة". ومنذ تلك اللحظة، لن يتم حفظ الملفات بمفردها وستكون أنت الذي يقرر الملفات التي سيتم الاحتفاظ بها وتلك التي تستغني عنها. وذكرت المجلة، ثامنا، أن الواتساب يمكن من التعرف على الوقت الذي وقع فيه قراءة رسائلك بالتحديد في كل من المحادثات الفردية والمجموعات. للقيام بذلك، عليك الدخول إلى الرسالة التي تريد معرفة زمن قراءتها وتحريك إصبعك عليها من اليمين إلى اليسار. وسيُظهر لك واتساب اللحظة التي وقع فيها تسلّم الرسالة ووقت قراءتها أيضا. أما بالنسبة للمجموعات، فيمكنك دائما معرفة الوقت الذي قرأ فيه جميع الأعضاء الرسالة