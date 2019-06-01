انتصارات جديدة للجيش الوطني .. واكثر من 10 كلم مساحات جديدة تنظم للجمهورية

السبت 08 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، مناطق جديده بمحافظة حجة، كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية وتنفذ هجماتها الإرهابية ضد المدنيين وممتلكاتهم.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش نفّذت هجومًا خاطفاً تمكنت خلاله من تحرير مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي حرض وميدي بشكل كامل،

بالإضافة إلى تحرير عدد من القرى، ومنها: القص والحجاورة وجبران وبني عويد. وأضاف المصدر أن المناطق التي حررتها قوات الجيش- خلال الساعات الماضية- تزيد عن 10 كم، كانت المليشيات تستخدمها ثكنات عسكرية لمهاجمة المدنيين ومواقع القوات الحكومة بالمحافظة، مستغلة كثافة الأشجار في تلك المناطق.

ولفت المصدر إلى أن التقدم الذي حققته قوات الجيش جاء بإسناد مباشر من طيران التحالف حيث شنت المقاتلات أربع غارات جوية استهدفت ثكنات وتجمعات للمليشيا الانقلابية بمحيط المزارع وألحقت بعناصرها خسائر كبيرة.

وأكد أن المعارك التي خاضها أبطال الجيش، وغارات التحالف، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، لافتاً إلى أن من تبقى من عناصر المليشيات لاذت بالفرار مخلفة العديد من جثث قتلاها متناثرة في المواقع.