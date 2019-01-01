إخوان مصر يخرجون عن صمتهم ويعلنون مطالبهم من عسكر السودان

الجمعة 07 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دعت جماعة الإخوان المسلمين بمصر الجمعة، المجلس العسكري السوداني إلى "سرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، تصون ثوابت الشعب وقيمه، دون الانجرار وراء محاولات إشعال الفتن التي يؤججها البعض؛ بهدف الانتقام من الشعوب المطالبة بحقوقها في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".

وقالت الجماعة في بيان وصل إلى "عربي21" نسخة منه، إنها "تتابع باهتمام بالغ ما يجري على أرض السودان الشقيق، منذ جريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم بالقوة، التي أسفرت عن إزهاق أرواح بريئة خرجت للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب في مستقبل آمن قائم على مبادئ الحرية والعدالة والكرامة".

وأدانت المتسبب في مجزرة الفض، معبّرة عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مناشدة في الوقت ذاته كل "مكونات الدولة والمجتمع السوداني، بالارتقاء إلى مستوى تحديات الوضع الراهن وأخطاره على وحدة البلاد وأمنها القومي، مع الالتزام التام بالوسائل السلمية وتغليب منطق الحوار والحكمة".

وشددت جماعة الإخوان على "ضرورة إعلان نتائج التحقيق في جريمة فض اعتصام (القيادة العامة)، وتحقيق العدالة الناجزة وفق هذه النتائج، وذلك قبل البدء في أي حوار".