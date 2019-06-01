الجمعة 07 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نجح ريال مدريد الإسباني في التفوق على غريمه اللدود برشلونة، وتعاقد مع هداف آينتراخت فرانكفورت الألماني، النجم الصربي "لوكا يوفيتش".

وتعاقد الملكي مع "يوفيتش" بعقد مدته 6 سنوات ينهي صيف 2025، وحسب التقارير فإن الصفقة تمت مقابل 60 مليون يورو.

وحسم ريال مدريد مسألة التعاقد مع ماكينة الأهداف الصربية، بفضل رغبة "يوفيتش"، الذي فضل ارتداء قميص الملكي على الانضمام إلى قلعة العملاق الكتالوني.

وقبل "يوفيتش" هناك 10 لاعبين رفضوا برشلونة من أجل ريال مدريد، نستعرضهم فيما يلي:

الأرجنتيني "ألفريدو دي ستيفانو": وافق على الانضمام لبرشلونة، لكن الاختفاء الغريب للوثائق سمح لريال مدريد بالاستفادة من الوضع وضمه في نهاية المطاف.

المكسيكي "هوغو سانشيز": أتيحت له الفرصة للتوقيع مع برشلونة قبل وبعد انضمامه لريال مدريد، وكان أقرب ما وصل إليه أن يكون جزءا من الصفقة التبادلية مع البرسا، ولكن انهارت المفاوضات في اللحظة الأخيرة وانتهى به الأمر بتجديد عقده مع الملكي.

الفرنسي "كاريمبو" الذي قال: "لقد قدم لي برشلونة المزيد والمزيد من النقود، ولكني أعطيت كلمتي لريال مدريد".

الإنجليزي "ديفيد بيكهام": في عام 2003، فاز "خوان لابورتا" بالانتخابات في برشلونة، ووعد بضم نجم مانشستر يونايتد، الذي اختار أخيرا ريال مدريد.

الفرنسي "كريم بنزيما": في عام 2008، كان برشلونة يبحث عن مهاجم، وكان هو الهدف الرئيسي، والذي كان يقدم أداء جيدا لمدة عامين مع ليون، وحاول البرسا إقناعه ولكنه رفض وذهب لريال مدريد.

النرويجي "مارتن أوديغارد": قام بزيارة مرافق برشلونة في 2014، برفقة والده ووكلائه، ولكن المفاوضات فشلت لينضم للميرنغي.

البرازيلي "دانيلو": في 2015، أوضح برشلونة اهتمامه بظهير بورتو وأراد تسريع الصفقة بسبب حظر المفروض على النادي، ولكن انتهى الأمر بتفضيل لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي بتفضيل ريال مدريد.

الفرنسي "ثيو هرنانديز": في 2017، توصل ريال مدريد وأتليتيكو مدريد إلى اتفاق لنقله بعد موسم مميز خاضه في ديبورتيفو ألافيس، وكان أداءه جيدا لدرجة أن برشلونة حاول خطف الصفقة، واجتمع معه وعرض عليه عقدا بقيمة 8 ملايين يورو لكنه كان قد قرر الانضمام لريال مدريد.

الإسباني "داني سيبالوس": في عام 2017 أيضا، أجرى برشلونة مفاوضات عديدة في محاولاته للتوقيع على نجم ريال بيتيس السابق، وفي النهاية إلى انتقل إلى ريال مدريد مقابل 16.5 مليون يورو بناء على طلب صريح من اللاعب.

الإسباني "ماركو أسينسيو": كل شيء تم تنفيذه في الصفقة لإحضاره إلى برشلونة في عام 2014، بل إن اللاعب سافر إلى برشلونة لإيجاد منزل، وكان البرسا على استعداد لدفع مبلغ 4.5 مليون يورو وهو الرقم الذي أراده ريال مايوركا، ولكنه أراد الدفع على أقساط ومكافآت ليصل الناديين لطريق مسدود، فيقرر برشلونة سحب العرض، ليظهر ريال مدريد ويظفر بالصفقة.