تفاصيل إحباط عملية إرهابية وخطة دنيئة «للحوثيين»في صنعاء.. كيف تعامل الأهالي مع المخططين ؟

الجمعة 07 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أحبط أهالي في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء اليوم الجمعة 7 يونيو 2019 م عملية حوثية إرهابية في أحد مساجد المنطقة.

ونقل موقع " الصحوة نت"عن مصادر محلية قولها:إن الأهالي في قرية يحيص القوا القبض على 3 حوثيين حاولوا زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.

وذكرت المصادر أن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة.