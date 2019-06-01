تفاصيل إحباط عملية إرهابية وخطة دنيئة «للحوثيين»في صنعاء.. كيف تعامل الأهالي مع المخططين ؟

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أحبط أهالي في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء اليوم الجمعة 7 يونيو 2019 م عملية حوثية إرهابية في أحد مساجد المنطقة.
ونقل موقع " الصحوة نت"عن مصادر محلية قولها:إن الأهالي في قرية يحيص القوا القبض على 3 حوثيين حاولوا زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.
وذكرت المصادر أن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة.