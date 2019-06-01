تفاصيل إحباط عملية إرهابية وخطة دنيئة «للحوثيين»في صنعاء.. كيف تعامل الأهالي مع المخططين ؟ سرايا من قوات «الجـيش»تفاجئ «الحـوثيين» بعملية نوعية شرق «صنعاء» تشلسي يطعن على عقوبة الفيفا بشأن ضم اللاعبين قرار هام بشأن انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر طال انتظاره حزب الاصلاح يفاجئ خصومه بهذا الموقف ويسكتهم 3 دول تُعلن نتائج تحقيق استهداف «السفن الأربع» قبالة سواحل الإمارات داعية سعودي شهير يترتم طربا وينشر اغاني أم كلثوم .. ويهديها لمتابعيه جهاز أمريكي وقمر إسرائيلي وسلاح إيراني... هجوم سعودي غير مسبوق على «عبد الملك الحوثي» مصرع وإصابة 20سائحًا بحادث مروع في الإمارات مصدر عسكري : يعري الحوثيين في محافظة الجوف ويكشف عن لجوئهم للانتصارات الوهمية
نفذت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة 7 يونيو 2019 م عملية نوعية، استهدفت مواقع للحوثيين في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.
ونقل "المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء" عن مصادر عسكرية أن سرايا من القوات المرابطة نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة.
وذكرت المصادر أن العملية كبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتمكنت من العودة الى ثكناتها دون وقوع اية إصابات.