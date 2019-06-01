سرايا من قوات «الجـيش»تفاجئ «الحـوثيين» بعملية نوعية شرق «صنعاء»

الجمعة 07 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 781

نفذت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة 7 يونيو 2019 م عملية نوعية، استهدفت مواقع للحوثيين في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.

ونقل "المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء" عن مصادر عسكرية أن سرايا من القوات المرابطة نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة.

وذكرت المصادر أن العملية كبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتمكنت من العودة الى ثكناتها دون وقوع اية إصابات.