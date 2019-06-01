داعية سعودي شهير يترتم طربا وينشر اغاني أم كلثوم .. ويهديها لمتابعيه

الجمعة 07 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - مأرب

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أثار الداعية السعودي أحمد الغامدي جدلاً واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما نشر عبر حسابه أغنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وكتب المسؤول السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. وأهديكم بهذه المناسبة أغنية (يا ليلة العيد أنستينا) لأم كلثوم رحمها الله".

وبينما استهجن البعض نشر الغامدي أغنية "ليلة العيد" لأم كلثوم، باعتباره من وجهة نظرهم مخالفًا للشرع، أثنى آخرون على ما رآه محاولة من جانبه لإدخال السرور على متابعيه.

يذكر أن الداعية السعودي يعد من أبرز الرافضين لتحريم الغناء والموسيقى، ويتبنى آراء منفتحة حول الاختلاط بين الجنسين ويعارض التشدد في تقييد المجتمع.