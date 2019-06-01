حزب الاصلاح يفاجئ خصومه بهذا الموقف ويسكتهم 3 دول تُعلن نتائج تحقيق استهداف «السفن الأربع» قبالة سواحل الإمارات داعية سعودي شهير يترتم طربا وينشر اغاني أم كلثوم .. ويهديها لمتابعيه جهاز أمريكي وقمر إسرائيلي وسلاح إيراني... هجوم سعودي غير مسبوق على «عبد الملك الحوثي» مصرع وإصابة 20سائحًا بحادث مروع في الإمارات مصدر عسكري : يعري الحوثيين في محافظة الجوف ويكشف عن لجوئهم للانتصارات الوهمية الدولار والريال السعودي يعاودان الصعود مجددا أمام الريال اليمني الشرطة السودانية تكذب قناة العربية الحرس الثوري الإيراني يتفاخر: القوات الأمريكية أصبحت أكثر أدبا في الخليج حزب الإصلاح وتفاصيل منع فيلم 10 أيام قبل الزفة في تعز ... من الذي منعه ولماذا مٌنع؟
أثار الداعية السعودي أحمد الغامدي جدلاً واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما نشر عبر حسابه أغنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.
وكتب المسؤول السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. وأهديكم بهذه المناسبة أغنية (يا ليلة العيد أنستينا) لأم كلثوم رحمها الله".
وبينما استهجن البعض نشر الغامدي أغنية "ليلة العيد" لأم كلثوم، باعتباره من وجهة نظرهم مخالفًا للشرع، أثنى آخرون على ما رآه محاولة من جانبه لإدخال السرور على متابعيه.
يذكر أن الداعية السعودي يعد من أبرز الرافضين لتحريم الغناء والموسيقى، ويتبنى آراء منفتحة حول الاختلاط بين الجنسين ويعارض التشدد في تقييد المجتمع.