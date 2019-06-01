جهاز أمريكي وقمر إسرائيلي وسلاح إيراني... هجوم سعودي غير مسبوق على «عبد الملك الحوثي»

الجمعة 07 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شن سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، هجوما غير مسبوقا على زعيم العصابات الحوثية المدعو ، عبد الملك الحوثي.

وانتقد الدبلوماسي السعودي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الخطاب الأخير، الذي خرج فيه المتمرد عبد الملك الحوثي، ووجه فيه اللعنات على أمريكا وإسرائيل.

وقال سفير السعودية في اليمن، إن عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن يلعن أمريكا وإسرائيل عبر شاشة تلفاز صنعتها أمريكا وعلى قمر صناعي انتجت إسرائيل دوائره الداخلية.

وتابع "يظهر الحوثي من جحره في شاشة تلفزيونية أمريكية الصنع وعبر قمر صناعي أنتجت دوائره الداخلية في مصنع إسرائيلي، ثم يتمتم لاعنا أمريكا وإسرائيل!!".

ومضى "ويوجه أتباعه بقتل اليمنين بسلاح إيراني الصنع، وبتدريب من حزب_الله، بحجة تحرير القدس".

وكان زعيم العصابات الحوثية عبدالملك الحوثي قد القى نهاية شهر رمضان كلمة متلفزة،أذاعتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.