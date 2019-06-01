جهاز أمريكي وقمر إسرائيلي وسلاح إيراني... هجوم سعودي غير مسبوق على «عبد الملك الحوثي» مصرع وإصابة 20سائحًا بحادث مروع في الإمارات مصدر عسكري : يعري الحوثيين في محافظة الجوف ويكشف عن لجوئهم للانتصارات الوهمية الدولار والريال السعودي يعاودان الصعود مجددا أمام الريال اليمني الشرطة السودانية تكذب قناة العربية الحرس الثوري الإيراني يتفاخر: القوات الأمريكية أصبحت أكثر أدبا في الخليج حزب الإصلاح وتفاصيل منع فيلم 10 أيام قبل الزفة في تعز ... من الذي منعه ولماذا مٌنع؟ تقدم جديد للجيش الوطني في الجنوب هكذا حلل وصنف د عبدالله النفيسي راعي الابل الذي يقود السودان وينكل بثواره تفاصيل محاولة تهريب البشير من السجن بواسطة كتائب مسلحة
شن سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، هجوما غير مسبوقا على زعيم العصابات الحوثية المدعو ، عبد الملك الحوثي.
وانتقد الدبلوماسي السعودي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الخطاب الأخير، الذي خرج فيه المتمرد عبد الملك الحوثي، ووجه فيه اللعنات على أمريكا وإسرائيل.
وقال سفير السعودية في اليمن، إن عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن يلعن أمريكا وإسرائيل عبر شاشة تلفاز صنعتها أمريكا وعلى قمر صناعي انتجت إسرائيل دوائره الداخلية.
وتابع "يظهر الحوثي من جحره في شاشة تلفزيونية أمريكية الصنع وعبر قمر صناعي أنتجت دوائره الداخلية في مصنع إسرائيلي، ثم يتمتم لاعنا أمريكا وإسرائيل!!".
ومضى "ويوجه أتباعه بقتل اليمنين بسلاح إيراني الصنع، وبتدريب من حزب_الله، بحجة تحرير القدس".
وكان زعيم العصابات الحوثية عبدالملك الحوثي قد القى نهاية شهر رمضان كلمة متلفزة،أذاعتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.