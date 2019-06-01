مصرع وإصابة 20سائحًا بحادث مروع في الإمارات

الخميس 06 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حادثة بشعة، شهدتها الإمارات، حيث لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح بليغة جراء حادث سير، سببه اصطدام حافلة مواصلات بلوحة إرشادية في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وكتبت شرطة دبي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكبا يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان".

وأوضحت أن الحادث وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا عند مخرج الراشدية إلى محطة المترو، وأسفر عن مصرع 15 راكبا من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرين بإصابات بليغة.

وفي ما يتعلق بتفاصيل الحادث، ذكرت الشرطة أن الحافلة اصطدمت بلوحة إرشادية على المخرج.

وأضافت أن الجثث والمصابين نقلت إلى الجهات المختصة ولا يزال التحقيق في أسباب الحادث مستمرا.

وأكدت شركة "مواصلات" العمانية للنقل أن الحافلة تابعة له وقدمت العزاء والمواساة لذوي المتوفين.