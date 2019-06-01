مصدر عسكري : يعري الحوثيين في محافظة الجوف ويكشف عن لجوئهم للانتصارات الوهمية

الخميس 06 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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سخر مصدر عسكري في محور الجوف من التصريحات الحوثية حول الانتصارات التي زعمت قناة المسيرة عن تحقيقها في محافظة الجوف وقال المصدر في حديث لمأرب برس أن الانتصارات التي تحدثت عنها قناة المسيرة وتلقفتها بعض القنوات العربية لا أساس لها من الصحة , وماهي الا انتصارات وهمية يصدرها الاعلام الحوثي وتهدف إلى رفع معنويات مقاتليه المنهارة في كل الجبهات والمواقع .

وأكد المصدر ان الجيش الوطني هو من يفرض السيطرة العسكرية على أرض الواقع , موكدا ان اللقطات التي تم بثها في الاعلام الحوثي هي عبارة عن لقطات مزورة وليست في محافظة الجوف .

ومضى المصدر العسكري قائلا قوات الجيش الوطني تحرز يوميا تقدما على أرض الواقع , ولا صحة لا تقدم للميليشيات عسكرياً بالقرب من الحدود السعودية أو في المهاشمة أو غيرها من الجبهات.

وأضاف المصدر لموقع مأرب برس " لم يكتف المهزومون والمأزومون من الهزيمة التي يلقنها لهم الجيش الوطني في محافظة الجوف بقيادة اللواء أمين العكيمي , بل لجأوا إلى الاستعانة ببعض المرتزقه من كتابهم لوضع التحليلات الوهمية والسمجة عن تلك الانتصارات التي لا يسمع أحد عنها الا في إعلام الانقلابيين .

وشدد المصدر العسكري بقوله " ضعوها قاعدة راسخة في أذهانكم " أنه كلما تحدث الحوثي مضخما أي انتصارات فتأكدوا أن ثمة هزائم ماحقة لحقت بهم , وهم يسعون لتغطيتها وعدم وصولها إلى المغرر بهم من مقاتليهم .

وأكد المصدر أن الجيش الوطني ماضي في استكمال عمليات التحرير في محافظة الجوف وكل الأراضي اليمنية التي مازالت تحت سيطرة المليشيات الحوثية .