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الدولار والريال السعودي يعاودان الصعود مجددا أمام الريال اليمني

الخميس 06 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
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سجل الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الخميس 6 يونيو 2019 م، ارتفاعاً جديداً مقابل الريال اليمني. 

فيما يلي أسعار الصرف:

 

أسعار العملات:

 

الشراء

 

الدولار: 565

 

السعودي: 150

 

البيع

 

الدولار: 570

 

السعودي: 152

 
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