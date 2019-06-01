الدولار والريال السعودي يعاودان الصعود مجددا أمام الريال اليمني

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سجل الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الخميس 6 يونيو 2019 م، ارتفاعاً جديداً مقابل الريال اليمني.
فيما يلي أسعار الصرف:
أسعار العملات:
الشراء
الدولار: 565
السعودي: 150
البيع
الدولار: 570
السعودي: 152