تقدم جديد للجيش الوطني في الجنوب

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تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير مناطق جديدة، في مديرية الأزارق، بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.
وحررت قوات الجيش، قرى "الرباط"، و"الشجفا"، و"الشبهة"، غربي منطقة "تورصة" بمديرية الأزارق، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأسفر الهجوم عن تكبيد المليشيا عشرات القتلى والجرحى، وسط فرار جماعي لعناصرها باتجاه مناطق “باهر” وخلف دار الصليب التابعتين لمديرية ماوية بمحافظة تعز.
الى ذلك استهدفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم، مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وأسفر القصف عن مصرع 26 من عناصر المليشيا بينهم، القيادي محمود الشرفي، والقيادي عبدالمجيد البشيري، والقيادي محمد بجير، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.