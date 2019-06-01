السعودية تعلن عن اعتقالات واسعة ومن عدة جنسيات بينهم 10 يمنيين و 34 سعوديا

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تمكنت رئاسة أمن الدولة في السعودية من القبض على (54) متهماً بارتكاب قضايا تمس أمن الدولة خلال شهر رمضان المبارك، بعدة مواقع وبعدة تهم مختلفة، من ثماني جنسيات.
بينهم 34 سعودياً و10 يمنيين و3 باكستانيين وهندي وأردني وسيرلانكيان وسوريان ومتهم فلبيني، وما زالوا رهن التحقيقات لمعرفة مدى تورطهم بارتكاب قضايا تمس أمن الوطن وفقا لصحيفة الجزيرة .
الجدير بالذكر أن رئاسة أمن الدولة السعودية تستقبل البلاغات على الرقم المجاني (990) فيما يخص القضايا الأمنية التي تمس أمن الوطن.