ضربة جوية تنتزع صيدا ثميناً من «الحوثيين»

الخميس 06 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قتل قيادي ميداني حوثي بارز اليوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في محافظة الضالع (جنوب اليمن).

وبحسب ما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت" شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على تحركات وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع

وأسفرت الغارات عن مصرع القيادي البارز في ميلشيا الحوثي المدعو "سفيان القحيف،" وعدد آخر من عناصر الميلشيا.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية شمال مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع.

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش في عدد من المواقع بمديرية قعطبة في إطار عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش للسيطرة على آخر مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.