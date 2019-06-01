آخر الاخبار

ظهور مشكلات جديدة في "تويتر" صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر (فيديو) نجاح صلاح يؤثر إيجابا على حياة المسلمين في ليفربول إعادة انتخاب إنفانتنيو رئيسا لـ"الفيفا" واتساب تخطط لإطلاق ميزة جديدة دراسة بريطانية: محمد صلاح هزم الإسلاموفوبيا في عقر دارها ارتفاع مفاجئ لمخزون نفط أمريك.. 3.5 مليون برميل في أسبوع الكشف عن شهادات مرعبة من معسكرات احتجاز مسلمي الصين أول رد فعل سعودي رسمي على تطورات الأحداث في السودان نانسي عجرم تحصد ربع مليون إعجاب بسبب جاكيت

سبأفون .. أصالة وتواصل

ظهور مشكلات جديدة في "تويتر"

الأربعاء 05 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 152

أشار موقع Downdetector إلى أن بعض مستخدمي تطبيق "تويتر" حول العالم اشتكوا من وجود مشكلات جديدة في عمل التطبيق.

وذكر أن المشكلات في عمل التطبيق بدأت بالظهور يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري في تمام الساعة 21:18 وفق التوقيت المحلي للساحل الشرقي للولايات المتحدة (صباح الأربعاء 5 يونيو في تمام الساعة 4:18 بتوقيت موسكو).

وأوضح أن المشكلات طالت العديد من صفحات المدونين المغمورين بشكل واسع على تطبيق "تويتر"، والذين يستخدمون التطبيق في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، كما أثرت على عمل المستخدمين في الهند والسعودية وتركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي "تويتر" في أمريكا اللاتينية وروسيا، وتحديدا في موسكو وبطرسبورغ، بدأوا يشتكون منذ مدة من عمل "تويتر"، ومعظم الشكاوى من مستخدمي التطبيق على هواتف "أندرويد".

إقراء أيضاً
واتساب تخطط لإطلاق ميزة جديدة
كيف تنجو بمعدتك من التلبك المعوي بعد رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تدخن التبغ وعند الإقلاع عنه؟
أسرار الأهرامات والكون.. ما لم يستطع العلماء تفسيره
بعد الموت.. ماذا يحدث لحسابات الراحلين؟
مذهل وعجيب دراسة حدثة .. القيلولة ماذا تصنع بالأطفال الصغار
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس