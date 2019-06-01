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أشار موقع Downdetector إلى أن بعض مستخدمي تطبيق "تويتر" حول العالم اشتكوا من وجود مشكلات جديدة في عمل التطبيق.
وذكر أن المشكلات في عمل التطبيق بدأت بالظهور يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري في تمام الساعة 21:18 وفق التوقيت المحلي للساحل الشرقي للولايات المتحدة (صباح الأربعاء 5 يونيو في تمام الساعة 4:18 بتوقيت موسكو).
وأوضح أن المشكلات طالت العديد من صفحات المدونين المغمورين بشكل واسع على تطبيق "تويتر"، والذين يستخدمون التطبيق في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، كما أثرت على عمل المستخدمين في الهند والسعودية وتركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي "تويتر" في أمريكا اللاتينية وروسيا، وتحديدا في موسكو وبطرسبورغ، بدأوا يشتكون منذ مدة من عمل "تويتر"، ومعظم الشكاوى من مستخدمي التطبيق على هواتف "أندرويد".